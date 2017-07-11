У границы на Закарпатье пограничники задержали венгерского контрабандиста (ФОТО)

18.07.2017 (10:29)

Пограничники задержали венгера-контрабандиста на Закарпатье

Незаконного перемещения через границу табачных изделий помешали вчера вечером пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда на Закарпатье.

Информацию о подготовке к противоправной деятельности пограничники получили от местного жителя. Уже через несколько минут была организована оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было выявлено три человека. На законные требования пограничников пресечь правонарушение неизвестные лица не отреагировали, поэтому правоохранителям пришлось применить устройство для отстрела резиновых пуль и осуществить предупредительные выстрелы вверх.

В результате одного человека, который оказался гражданином Венгрии, пограничники задержали и доставили в пограничное подразделение, еще двоим неизвестным удалось сбежать. Также неподалеку задержания венгра было выявлено 6 пакетов табачных изделий. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску беглецов и их задержанию.

В пакетах, которые злоумышленники планировали доставить в соседней Венгрии, находилось 10 ящиков табачных изделий, а именно 5000 пачек безакцизных сигарет.

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