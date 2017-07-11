В Закарпатье ищут пропавшую 15-летнюю девочку (ФОТО)

18.07.2017 (10:59)

В Закарпатье пропала 15-летняя Виктория Потар

Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь в поиске 15-летней жительницы Чопа, которая ушла из дома в неизвестном направлении и не выходит на связь с родными.

В г. Чоп, что на Закарпатье, исчезла несовершеннолетняя. 15-летняя Виктория Потар ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон девушки выключен, на связь с родными она не выходит. Родители заявили о пропаже ребенка в полицию. Полиция уже выяснила, что несовершеннолетняя и прежде покидала родной дом и никому об этом не сообщала.

К поискам девочки задействованы районные разыскники. Правоохранители обращаются к неравнодушным: если вам известно местонахождение 15-летней Виктории, сообщите об этом на линию «102» или в Ужгородское районное отделение полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.