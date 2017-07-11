Как ужи греются в Ужгороде на набережной (ФОТО)

18.07.2017 (12:34)

Уж греется на солнце в Ужгороде

На Православной набережной напротив венгерского консульства погреться под теплыми лучами летнего солнца выполз уж.

Пресмыкающееся даже не испугалось журналиста "Закарпатські новини" и охотно позировал.

Хотя змей большинство земляков опасается, но ужи являются полностью безопасными. Обычно они охотятся на лягушек и ящериц и греются на солнце. Кроме того, они способны хорошо лазить по деревьям, плавать и нырять, на десятки минут залегать на дне водоема.

Как правило, эти пресмыкающиеся при встрече с человеком, если все пути к отступлению отрезаны, пытаются имитировать гадюку (шипеть, обращаться кольцами, осуществлять угрожающие броски), или наоборот - притворяются мертвым.

Следует отметить, что уж, как и все пресмыкающиеся, находится под охраной Бернской конвенции. Поэтому убивать этих полезных созданий означает совершать преступление против природы.

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