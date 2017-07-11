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Через мост Масарика в Ужгороде ограничено движение

18.07.2017 (12:59)
На транспортном мосту в Ужгороде проводят ремонт
На транспортном мосту в Ужгороде проводят ремонт

Сегодня в Ужгороде начались работы по текущему ремонту дорожного покрытия транспортного моста им. Масарика (возле гостиницы «Ужгород») в связи с чем частично ограничено движение автотранспорта.

Из-за этого автомобили стоят в пробке аж до улицы Мытной.

Работники ООО КБК проводят фрезерование, подготовку и асфальтируют каждую из проездных полос поочередно, по другой при этом можно ехать. Движение в обычном режиме откроют после завершения работ, ориентировочно до 22 часов.

Просьба к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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Последствия ремонта дорог в Ужгороде (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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