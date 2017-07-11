Польша начала больше платить украинским заробитчанам

18.07.2017 (13:39)

Польша вынуждена подымать зарплаты украинским заробитчанам

Польские работодатели начали платить на треть больше денег украинским гастарбайтерам, в первую очередь там, где требуется физический труд.

Особенно - штукатурам, поварам, каменщикам и работникам гостиниц. После введения безвизовых украинцы придирчиво присматриваются к возможностям заработков в других странах Евросоюза. Скажем, в Германии они могут заработать в 4 раза больше, чем в Польше. Хотя безвиз и не дает права на трудовую визу.

Поэтому польские работодатели и вынуждены повысить плату. Если раньше почасовые ставки составляли 9-10 злотых (65-70 грн), то сейчас в различных отраслях оплата выросла до 14-25 злотых (100-180 грн). Об этом передает "Польское радио" со ссылкой на данные польской рекрутинговой фирмы Upper Job.

Также в Польше украинским работникам теперь часто предлагают различные формы поощрения. Например, бесплатно предоставляют жилье позволяет сэкономить 300-500 злотых (2,1-3,6 тыс. грн).

А во всем виноват Безвиз для Украины: Польша боится потерять наших заробитчан

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Напомним, Венгрия вслед за Польшей разрешила трудоустройство украинцев по безвизу



