В Украине новые случаи ботулизма - от употребления рыбной консервы

18.07.2017 (14:17)

Новый случай ботулизма: Теперь из-за употребления рыбной консервы

В Украине зафиксировали несколько новых случаев заболевания ботулизмом. Один из случаев заболевания произошел из-за употребления рыбной консервы промышленного производства.

Об этом написала на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Украины профессор Ольга Голубовская. Ранее инфекционисты сообщали, что возбудитель ботулизма может содержаться в продуктах домашнего изготовления.

В частности, советовали уменьшить или избегать употребления вяленой, копченой или слабо просоленной рыба, колбасы, ветчины, мясных, рыбных, овощных и грибных консервах.

"У нас несколько новых случаев ботулизма, один из которых обусловлен употреблением рыбной консервы промышленного производства. Поэтому я вынуждена пересмотреть свои рекомендации по профилактике ботулизма. К тому, что было написано ранее, необходимо добавить или ограничение употребления консервированной продукции, купленной в магазинах и произведенной в промышленных условиях, или эту продукцию необходимо подвергнуть термической обработке", - говорится в сообщении.

Голубовская отметила, что сыворотки против ботулизма в регионах Украины нет.

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