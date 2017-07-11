Такого количества волков в Закарпатье давно не видели

18.07.2017 (15:53)

На Закарпатье волков в пять раз больше нормы

С выходом отар на полонины, пастухам в горных районах чуть ли не ежедневно приходится отражать овец от лесных хищников.

"Волки в поисках пищи спускаются с гор на пастбища, и только для того, чтобы поймать добычу: козу, теленка, иногда корову или лошадь, - рассказывает Юрий Тюх, заместитель директора НПП "Синевир", которому неоднократно приходилось встречаться с хищниками на лесной тропе. - Первыми на человека не нападают, разве что сможете нвстретить волка, больного бешенством".

Ученые обследовали: больше всего волков на территории Карпат - во Львовской и Закарпатской областях, наименьшее их - в Черновицкой области. Местные охотники говорят, что такого скопления волков давно не видели, тем более летом. Обычно волки активизируются зимой. Но сейчас у них - детеныши, и самки охотятся в поисках пищи. С тех пор, как стада отправились на пастбища, участились случаи, когда лесные хищники нападают на домашних животных.

"При норме 1 волк на 10 гектаров, на Закарпатье их в пять раз больше. Последний раз отстреливали волков в прошлом году, - говорит Мирослав Опаленик, председатель ОО ТМР "Соколец". - Обычно волки живут в стае, а волк-одиночка не нападает на человека, разве что проголодается. Чего не следует делать, если наткнулись в лесу на волков: бросаться на хищных, потому что они хитрые и кто-то из стаи обязательно нападет со спины. и ни в коем случае не следует бежать, они догонят и нападут. Лучше всего - залезть на дерево. Волки боятся животных, больше себя, а еще - огня".

Элина Савицкая

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Напомним, в январе В лесу возле Ужгорода появились волки (ФОТО)



