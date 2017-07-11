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Полиция Ужгорода просит помочь разыскать виновника ДТП

18.07.2017 (16:11)
В Ужгороде разыскивают виновника ДТП
В Ужгороде разыскивают виновника ДТП

17 июля, около 18:40 двигаясь по улице Швабской в ​​Ужгороде автомобиль марки «Mazda» н.з. ??2930??, иностранной регистрации, совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Mazda 6» н.з. АО0018СВ и после совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево просит неравнодушных граждан, которые были очевидцами или свидетелями этого происшествия сообщить об обстоятельствах совершения ДТП сотрудников Управления патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево по тел. ном. 0995434530, на страницу Фейсбук или на электронный адрес zkpd@ukr.net.
 
Спасибо за активную и неравнодушную позицию.
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UA- Reporter.com
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