Google создал 3D-экскурсию по музею в Ужгороде

|Национальный музей народной архитектуры и быта в Ужгороде
Закарпатский музей народной архитектуры и быта в Ужгороде попал в семерку 3D-экскурсий по по музеям под открытым небом, который разработала команда Google в партнерстве с Министерством культуры Украины.
В партнерстве с Министерством культуры Украины компания Google оцифровала семь музеев в разных регионах Украины и создали специальный сайт "Музеи Украины под открытым небом
", где можно отправиться в виртуальное путешествие, узнать больше о народной архитектуре и быте, почувствовать всю самобытность украинской культуры. 3D-туры всех музеев также доступны в режиме Street View на Картах Google.
3D-туры по музеям под открытым небом представляют историю жизни в разных регионах Украины, включая уникальные коллекции этнографических и архитектурных объектов из всех регионов Украины, датированные XV-XIX веками. Список музеев под открытым небом в рамках проекта включает: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово), Музей народной архитектуры и быта во Львове "Шевченковский гай" (Львов), Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий), Закарпатский музей народной архитектуры и быта (Ужгород), Центр народоведения "Мамаева Слобода" (Киев), Запорожская Сечь - Национальный заповедник "Хортица" (Запорожье), Резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин).
Чтобы начать виртуальное путешествие, нужно выбрать на карте
один из семи музеев, и с помощью удобной навигации и голосового сопровождения на трех языках - украинском, русском и английском - вы сможете узнать интересные факты об истории украинской культуры. Благодаря 360-градусным панорам можно не только прогуляться по территории музеев, но и изучить окрестности, и заглянуть внутрь домов и ознакомиться с музейными экспозициями.
Проект является частью кампании "Аутентичная Украина".
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