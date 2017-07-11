Два украинца задержаны в Польше за незаконное изготовление сигарет

18.07.2017 (19:48)

Украинцы занимались в Польше незаконным изготовлением сигарет

В Польше задержали граждан Украины и одну гражданку Польши близ Варшавы, у них изъято 145 тысяч штук сигарет и более 300 кг резаного табака.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Двое граждан Украины и полька устроили подпольный цех изготовления табачных изделий. Варшавская полиция задержала недалеко от столицы Польши трех человек и изъяла 145 тыс. штук сигарет и более 300 кг резаного табака. Таков результат обезвреживания полицией Варшавы преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением табачных изделий", - сообщает сайт.

Подозреваемых - 34-летнюю польку, и 21-летний и 38-летний граждане Украины - обвиняются в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий.

Они подозреваются в причинении ущерба государственному бюджету Польши из-за неуплаты акцизного сбора на сумму свыше 500 тыс. злотых (119 тыс. евро).

Сейчас суд арестовал всех троих подозреваемых в совершении преступления сроком на три месяца.

При этом в полиции Варшавы сообщили, что "во время проведения следственных действий в местности Ядвисин Леґионовского уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности смеситель бетона для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки. Правоохранители нашли и изъяли также примерно 145 тыс. штук сигарет различных марок и более 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков".

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