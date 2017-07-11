Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 19 июля 2017 г.

19.07.2017 (07:42)

В Ужгороде ясно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем ​​25-30°, в горах местами 17-22° тепла.

В Ужгороде будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:47

Закат 21:26

Температура за последние 130 лет 19 июля:

макс: 37.9° (1952)

мин: 8.4° (1996)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".





