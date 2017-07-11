Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 19 июля 2017 г.

|В Ужгороде ясно, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем 25-30°, в горах местами 17-22° тепла.
В Ужгороде будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем 28-30° тепла.
Восход 05:47
Закат 21:26
Температура за последние 130 лет 19 июля:
макс: 37.9° (1952)
мин: 8.4° (1996)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".
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