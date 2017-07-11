Невицкий замок в Закарпатье с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

19.07.2017 (08:03)

Невицкий замок снятый с высоты

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Красочное видео Невицкого замка, что возле села Каменица в Ужгородском районе, опубликовала известный закарпатский фотограф Оксана Ващук."Невицкий замок - место со сложной энергетикой, убедилась в этом еще раз, полетав над ним на коптере. "Фантом" летать над замком не хотел - спутники не находились (мешали то ли стены почти тысячелетние, то ли силы потусторонние :) ), ветер не стихал да и солнце не баловало, так что снять удалось немного...", - написала Оксана под видео.