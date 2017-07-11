В лесу на Закарпатье нашли грибника убитого из огнестрельного оружия

|На Закарпатье найдено тело убмтого грибника
Как сообщают местные СМИ, житель села Великая Уголька Тячевского района «Н» близ села в урочище «Длинный» обнаружил труп своего дяди «Т», который еще 15-го июля ушел за грибами и не вернулся.
Сообщается, что полиция прибывшая на место трагедии установила, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь.
Кто нанес смертельное ранение мужчине сейчас устанавливают следователи.
Официальной информации пока нет.
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Закарпатец случайно застрелил своего знакомого
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