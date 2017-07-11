На КПП "Вилок" конфисковали "Audi" (ФОТО)

|Украинец вез в Венгрию 400 пачек сигарет в баке авто
Пограничники Мукачевского отряда помешали очередной попытке незаконного перемещения табачных изделий через границу.
Сегодня утром в пункте пропуска "Вилок" на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль марки «Ауди» под управлением нашего соотечественника.
Во время проведения совместного погранично-таможенного осмотра данного авто, были обнаружены скрытые табачные изделия. 400 пачек сигарет «Бонд» с акцизной маркой Украины, 35-летний мужчина попытался провезти «заправив» ими топливный бак своего автомобиля.
На правонарушителя в установленном порядке составлен протокол, а сам человек лишился не только контрабандного табака, но и своего авто.
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У границы на Закарпатье пограничники задержали венгерского контрабандиста (ФОТО)
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