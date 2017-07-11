В Ужгороде на Краснодонцев по дороге разгуливал слон (ФОТО)

19.07.2017 (10:15)

Слон разгуливает по Ужгороду

Вчера, 18 июля, после обеда, на Краснодонцев можно было наблюдать за необычным, как для Ужгорода, случаем.

Потому, что посреди проезжей части между автомобилями можно было увидеть слона.

Соответствующее фото в соцсети Фейсбук опубликовал Ужгорода Е. Александров.

Очевидно, что слон работает в Будапештском цирка, который недавно приехал в Ужгород.

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