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Война на Донбассе забрала жизнь еще одного закарпатца

19.07.2017 (11:37)
22-летний виноградовец Золтан Балаж погиб в зоне АТО
22-летний виноградовец Золтан Балаж погиб в зоне АТО

Боец 128-й бригады погиб вчера вечером, 18 июля, от многочисленных осколочных ранений.

Об этом официально сообщили в 128 бригаде ВСУ.

Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 прошел очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно из минометов или РПГ.

22-летний виноградовец Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где и проходил бой. Там боец ​​и получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб.

Дома у павшего героя осталась молодая жена и 2-летний ребенок.

Тело бойца АТО Золтана Балажа уже в ближайшее время прибудет в Закарпатье, а прощание с ним состоится на днях в родном селе Королево Виноградовского района.

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Напомним, буквально две недели назад В Берегово попрощались с погибшим в зоне АТО Владимиром Бричаком


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Эта новость на украинском
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Комментарии

19.07.2017 (12:46) / Читатель125

Парсенко и его банда посылают детородных пацанов на убой.

19.07.2017 (13:30) / Справедливости ради

Своих "ихтамнету" заберите и никто никого никуда посылать не будет!!!

19.07.2017 (13:29) / Справедливости ради

Своих "ихтамнету" заберите и никто никого посылать никуда не будет!