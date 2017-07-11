Война на Донбассе забрала жизнь еще одного закарпатца

|22-летний виноградовец Золтан Балаж погиб в зоне АТО
Боец 128-й бригады погиб вчера вечером, 18 июля, от многочисленных осколочных ранений.
Об этом официально сообщили в 128 бригаде ВСУ.
Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 прошел очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно из минометов или РПГ.
22-летний виноградовец Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где и проходил бой. Там боец и получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб.
Дома у павшего героя осталась молодая жена и 2-летний ребенок.
Тело бойца АТО Золтана Балажа уже в ближайшее время прибудет в Закарпатье, а прощание с ним состоится на днях в родном селе Королево Виноградовского района.
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Напомним, буквально две недели назад В Берегово попрощались с погибшим в зоне АТО Владимиром Бричаком
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Комментарии
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Парсенко и его банда посылают детородных пацанов на убой.
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Своих "ихтамнету" заберите и никто никого никуда посылать не будет!!!
Рейтинг: 0
Своих "ихтамнету" заберите и никто никого посылать никуда не будет!