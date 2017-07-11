Война на Донбассе забрала жизнь еще одного закарпатца

19.07.2017 (11:37)

22-летний виноградовец Золтан Балаж погиб в зоне АТО

Боец 128-й бригады погиб вчера вечером, 18 июля, от многочисленных осколочных ранений.

Об этом официально сообщили в 128 бригаде ВСУ.

Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 прошел очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно из минометов или РПГ.

22-летний виноградовец Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где и проходил бой. Там боец ​​и получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб.

Дома у павшего героя осталась молодая жена и 2-летний ребенок.

Тело бойца АТО Золтана Балажа уже в ближайшее время прибудет в Закарпатье, а прощание с ним состоится на днях в родном селе Королево Виноградовского района.

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Напомним, буквально две недели назад В Берегово попрощались с погибшим в зоне АТО Владимиром Бричаком



