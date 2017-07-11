В Киеве 15-летнюю девушку удерживали в сексуальном рабстве

19.07.2017 (12:48)

Несовершеннолетнюю 6 дней удерживали в сексуальном рабствае в Киеве

Шесть дней сексуального рабства: патрульные Киева спасли девочку из квартиры, где над ней издевались трое взрослых.

Человек умоляет о помощи на улице Николая Закревского - вызов об этом патрульным поступил 18 июля, около 17 часов. На месте происшествия заявитель пояснил: он с дочерью вышел на прогулку, когда кто-то начал бросать им бумажки из окна на 8 этаже. Это были записки с просьбой помочь и вызвать патруль.

Инспекторы патрульной полиции немедленно поднялись на 8 этаж. Ребенок с указанной квартиры могла говорить с патрульными только через двери, ведь не могла их открыть. Девочка рассказала: "Мне неполных 16 лет, я из Житомирской области. 13 июля приехала в Киев работать няней - объявления нашла в одной из соцсетей. Здесь меня встретили 2 женщины, привели в эту квартиру. Впоследствии сюда пришел еще один человек. Они втроем избивали меня заставляли пить алкоголь, таскали за волосы и запугивали. Каждый вечер возили к мужчинам и заставляли заниматься проституцией. Отобрали все вещи. Заставили по телефону врать матери, что я нашла работу и у меня все в порядке".

Девочка больше всего боялась, что хозяева квартиры скоро вернутся. Действовать надо было немедленно.

Полицейские быстро освободили пострадавшую из квартиры и успокоили ее. "Она выглядела совершенно испуганной, на теле были синяки", - вспоминают патрульные. Впрочем, спасенная сказала, что уже чувствует себя лучше и не нуждается в медицинской помощи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой передали ребенка.

Предполагаемых преступников впоследствии удалось задержать правоохранителям. Теперь следователи приходят правды в этой истории.

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В Киеве двое суток женщину удерживали в сексуальном рабстве (ФОТО, ВИДЕО)



