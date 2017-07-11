Детские эковелобеги из Ужгорода (ВИДЕО)

19.07.2017 (13:39)

В Ужгороде собирают детские экологические велобеги

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А все началось два года назад, когда ужгородец решил подобрать велобег для сына, пластмасовые, небезопасные, некачественные - это все что он нашел в Ужгороде. Поэтому имея необходимое под руками, он работает в рекламной агенции, мужчина начал проектировать свой первый хенд-мейд велобег.Занимался этим каждый день, по лва=три часа после работы, получилось не с первого раза...Дизайн, детали, запчасти подбирали в течение 2-х лет, свой необычный хенд-мейд постоянно совершенствуют, делая более удобным и безопасным. В день изготавливают по несколько экземпляров, скоро, подсчитали, будет юбилейный, полутысячный байк!Как выглядит закарпатский велобиг, из чего делают и сколько за него просят – смотрите в видеосюжете: