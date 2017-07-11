В Ужгороде выездная бригада паллиативной помощи "Хоспис дома" получила новую машину (ФОТО)

19.07.2017 (16:28)

Новая машина выездной бригады паллиативной помощи "Хоспис дома" в Ужгороде

Сегодня ужгородская выездная бригада паллиативной помощи по месту жительства «Хоспис дома», которая с января работает при городском центре первичной медико-санитарной помощи, получила новую машину.

"Fiat Qubo" приобрели через электронную систему публичных закупок ProZorro за средства городского бюджета Ужгорода. Стоимость авто - 327 000 гривен, в ней есть возможность не только выезжать бригаде к тяжелобольным, но и, при необходимости, перестроить сиденья и привезти лежачего больного в медицинское учреждение.

Мэр Ужгорода Богдан Андриив сегодня встретился с коллективом бригады паллиативной помощи. Главный врач городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Козак рассказала, что с начала работы этой группы, почти за полгода, уже взято на обслуживание 77 пациентов. Ежедневно делают 8-10 выездов к тяжелобольным с онкологическими недугами, тех, кто, скажем, перенес инсульт, ампутацию через сахарный диабет и др.

В состав бригады входят 9 специалистов, которые предварительно прошли дополнительную подготовку по оказанию именно паллиативной помощи: врач-терапевт, три медицинские сестры, психолог, два социальных работника, духовник, водитель.

В разговоре с мэром медики отмечали, что выездной бригаде приходится существенную помощь оказывать также родным и близким пациентов - поддерживать психологически, учить, как правильно ухаживать за такими больными. Речь шла и о том, что, к сожалению, все больше не только пожилых, но и значительно моложе ужгородцев нуждаются в паллиативной помощи и крайне необходим стационарный хоспис, где неизлечимо больным могли бы облегчать страдания, обеспечивать достойное качество жизни и постоянный уход.

Богдан Евстафьевич поблагодарил бригаду за их непростой труд, ведь она связана с трагедиями целых семей, и рассказал о наработках по строительству будущего стационарного хосписного заведения.

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