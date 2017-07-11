Ужгородский суд посадил под домашний арест мамашу-садистку

20.07.2017 (08:13)

Ужгородку, которая пытала усыновленого мальчика, взяли под домашний арест

19 июля, решением Ужгородского горрайонного суда была избрана мера пресечения женщине, которую подозревают в ряде уголовных преступлений, в том числе и истязании приемного сына.

Несмотря на то, что полиция требовала держать подозреваемую до суда под стражей, суд в виде меры пресечения избрал домашний арест в ночной период времени. Об этом сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш.

"При рассмотрении ходатайства следственным судьей установлено, что вопрос дальнейшего пребывания имеющихся в семье детей (временного отстранения матери от опеки) прокуратурой и полицией края не урегулирован. Более того, риск давления подозреваемого на свидетелей (несовершеннолетних сестер потерпевшего) в течение года с момента происшествия, органом предварительного расследования доказано не было. Поэтому, избрание содержания под стражей подозреваемой, под опекой и уходом которой находятся малолетние дети, в том числе и девочки в возрасте один и четыре года соответственно, не усматривается судом возможным. В конце концов, следственным судьей Ужгородского горрайонного суда подозреваемой избрана альтернативная мера пресечения на время проведения досудебного расследования, а именно домашний арест в ночной период времени ", - отметила Н. Гейруш.

37-летнюю женщину подозревают в истязании 10-летнего приемного сына и нанесении ему телесных повреждений, в том числе умышленного тяжкого, то есть телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК, ч. 2 ст. 125 УК и ч. 1 ст. 127 УК). Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, сейчас в рамках следственных действий правоохранители опрашивают свидетелей по делу, в том числе и других детей в семье.

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Напомним, 37-летняя ужгородка била взятого под опеку мальчика, издевалась над ним и даже пытала



