Курс валют на 20 июля (+ новости экономики)

20.07.2017 (08:46)

Курс валют в банках Ужгорода 20 июля

В Украине доллар продолжает дорожать, евро - падает в цене после резкого скачка

На сегодня, 20 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,94 грн;

1 евро – 29,92 грн;

10 российских рублей – 4,37 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на копейку. При этом курс по-прежнему держится ниже психологической отметки в 26 грн.

Курс евро упал на четыре копейки, что не компенсирует резкий рост на 20 копеек накануне.

Рубль "поправился" на копейку.

-

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизы на сигареты, пиво и этиловый спирт.

Так, правительство предложило повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 грн за тысячу штук, на пиво – с 2,78 до 3,09 грн/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 л 100% спирта.

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 грн/кг, как и для сигар и сигарилл. Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 грн с 1 тыс. штук.

-

Цены на газ расти не будут – Кабмин на своем заседании не поддержал предложение "Нафтогаза" о подорожании голубого топлива. При этом программу "доступные лекарства" правительство останавливать не собирается.

Главной темой заседания был отчет работы правительства за полгода. Среди главных достижений, говорит премьер-министр Владимир Гройсман – 2,5% экономического роста и повышение средней зарплаты, а также начало изменений в пенсионном законодательстве. Отметил премьер и программу "доступные лекарства" – ею уже воспользовались более 3 млн украинцев.

Рассказал премьер и о планах развития таможни, введении электронной акцизной марки и проведении честной приватизации.



