Сегодня "Бацька" на два дня приедет в Украину

|Лукашенко посетит Украину с официальным визитом 20-21 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 20 июля, приезжает в Украину с официальным визитом. В Киеве он задержится на 2 дня.
20 и 21 июля Александр Лукашенко проведёт в Киеве несколько раундов переговоров с Петром Порошенко — как в формате один на один, так и в расширенном составе.
Главная тема переговоров — боевые действия на Донбассе.
Кроме того, Лукашенко и Порошенко посетят Украинско-белорусский экономический форум и поучаствуют в заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.
Также после визита чиновники планируют подписать несколько межгосударственных соглашений в сфере экономики, науки, культуры и межнациональных отношений.
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