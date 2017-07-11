Сегодня "Бацька" на два дня приедет в Украину

20.07.2017 (09:01)

Лукашенко посетит Украину с официальным визитом 20-21 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 20 июля, приезжает в Украину с официальным визитом. В Киеве он задержится на 2 дня.

20 и 21 июля Александр Лукашенко проведёт в Киеве несколько раундов переговоров с Петром Порошенко — как в формате один на один, так и в расширенном составе.

Главная тема переговоров — боевые действия на Донбассе.

Кроме того, Лукашенко и Порошенко посетят Украинско-белорусский экономический форум и поучаствуют в заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

Также после визита чиновники планируют подписать несколько межгосударственных соглашений в сфере экономики, науки, культуры и межнациональных отношений.

-

Лукашенко готов воевать с Западом за Россию



