В Ужгороде погиб человек, выпав с 9-го этажа (ФОТО)

20.07.2017 (09:22)

В Ужгороде возле 9-этажки обнаружили тело человека

Сегодня, 20 июля, в Ужгороде на улице Льва Толстого 46, в областном центре Закарпатья произошло трагическое событие - человек выпал с балкона и погиб.

Как сообщают очевидцы происшествия, что речь идет о якобы старшей женщине, которая то ли выпрыгнула, то ли выпала с балкона, вероятно с 9 этажа.

Женщина жила одна, перенесла операцию на голову. Время от времени к ней наведывался сын.

На месте работают полиция и медэксперты, которые выясняют все обстоятельства проишествия.

-

В Мукачево женщина из-за семейной ссоры прыгнула с крыши пятиэтажки



