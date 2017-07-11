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В Ужгороде погиб человек, выпав с 9-го этажа (ФОТО)

20.07.2017 (09:22)
В Ужгороде возле 9-этажки обнаружили тело человека
В Ужгороде возле 9-этажки обнаружили тело человека

Сегодня, 20 июля, в Ужгороде на улице Льва Толстого 46, в областном центре Закарпатья произошло трагическое событие - человек выпал с балкона и погиб.

Как сообщают очевидцы происшествия, что речь идет о якобы старшей женщине, которая то ли выпрыгнула, то ли выпала с балкона, вероятно с 9 этажа.

Женщина жила одна, перенесла операцию на голову. Время от времени к ней наведывался сын.

На месте работают полиция и медэксперты, которые выясняют все обстоятельства проишествия.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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