На Закарпатье начался ремонт автодороги "Ясиня - Черная Тиса" (ФОТО)

|Дорогу "Ясиня - Черная Тиса" не ремонтировали несколько десятилетий
Закарпатский облавтодор начал ремонт высокогорной дороги, ведущей от Ясиня (что в пределах трассы «Мукачево - Рогатин») до с.Чорна Тиса.
Указание начать работы дал Геннадий Москаль, источник финансирования - областной бюджет.
- В среду (19.07) дорожники завезли технику и взялись за подготовительные работы, - сообщает председатель ОГА. - Сначала сделают водоотвод, из-за отсутствия которого разрушается покрытие, а затем отдельными участками начнут прокладывать сплошной асфальт.
Эту дорогу, проходит между высокогорными населенными пунктами, не ремонтировали несколько десятилетий.
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