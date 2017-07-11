На Закарпатье начался ремонт автодороги "Ясиня - Черная Тиса" (ФОТО)

20.07.2017 (10:18)

Дорогу "Ясиня - Черная Тиса" не ремонтировали несколько десятилетий

Закарпатский облавтодор начал ремонт высокогорной дороги, ведущей от Ясиня (что в пределах трассы «Мукачево - Рогатин») до с.Чорна Тиса.

Указание начать работы дал Геннадий Москаль, источник финансирования - областной бюджет.

- В среду (19.07) дорожники завезли технику и взялись за подготовительные работы, - сообщает председатель ОГА. - Сначала сделают водоотвод, из-за отсутствия которого разрушается покрытие, а затем отдельными участками начнут прокладывать сплошной асфальт.

Эту дорогу, проходит между высокогорными населенными пунктами, не ремонтировали несколько десятилетий.

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