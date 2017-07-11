В Киеве неизвестные из "калаша" расстреляли россиянина (ФОТО)

20.07.2017 (10:52)

Мужчина, которого расстреляли в Киеве, был гражданином РФ

Вчера около 22:30 в Деснянском районе столицы по улице Гната Хоткевича, на парковке у торгового центра "Проспект", который расположен возле станции метро "Черниговская" был убит человек.

На месте преступления обнаружен труп мужчины 30-40 лет, у погибшего около 20 входных и выходных огнестрельных ранений. Осмотрев территорию, правоохранители изъяли оттуда гильзы калибра 5,45мм и автоматическое оружие системы "Калашникова".

Как сообщили очевидцы злоумышленники совершили выстрелы в мужчину и скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина, которого убили в Киеве возле метро "Черниговская" совершил убийство в России и возможно, скрывался в Украине. Об этом журналистам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко

"Вчера на Черниговской был убит гражданин РФ, в российской Федерации совершил преступление - убийство и здесь на нашей территории находился, предполагаем, что скрывался", - сообщил А.Шевченко.

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