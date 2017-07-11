В зоне АТО от пули снайпера погиб 21-летний закарпатец

|Закарпатец Сергей Гладкий погиб от пули снайпера в зоне АТО
Очередная печальная весть с фронта - сегодня около пол третьего утра под Горловкой от пули снайпера погиб 21-летний боец 1-го горно-пехотного батальона Закарпатской ОГПБ Сергей Гладкий.
"Сергей Гладкий, 1995 года рождения, защищая окраины Торецкая, был убит снайпером. Пуля попала в глаз", - сообщила волонтер Власта негров.
Заместитель Закарпатского областного военного комиссара, подполковник Николай Журавлев подтвердил эту информацию.
Сергей Гладкий - родом из Страбичево Мукачевского района. Ему должно было исполниться 22 года.
-
Напомним, это уже вторая потеря Закарпатья в АТО за последние 2 дня, вечером 18 июля, Война на Донбассе забрала жизнь еще одного закарпатца, от многочисленных осколочных ранений погиб боец 128-й бригады, 22-летний виноградовец Золтан Балаж.
Рейтинг: 1