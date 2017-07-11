В зоне АТО от пули снайпера погиб 21-летний закарпатец

20.07.2017 (11:11)

Закарпатец Сергей Гладкий погиб от пули снайпера в зоне АТО

Очередная печальная весть с фронта - сегодня около пол третьего утра под Горловкой от пули снайпера погиб 21-летний боец ​​1-го горно-пехотного батальона Закарпатской ОГПБ Сергей Гладкий.

"Сергей Гладкий, 1995 года рождения, защищая окраины Торецкая, был убит снайпером. Пуля попала в глаз", - сообщила волонтер Власта негров.

Заместитель Закарпатского областного военного комиссара, подполковник Николай Журавлев подтвердил эту информацию.

Сергей Гладкий - родом из Страбичево Мукачевского района. Ему должно было исполниться 22 года.

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Напомним, это уже вторая потеря Закарпатья в АТО за последние 2 дня, вечером 18 июля, Война на Донбассе забрала жизнь еще одного закарпатца, от многочисленных осколочных ранений погиб боец 128-й бригады, 22-летний виноградовец Золтан Балаж.



