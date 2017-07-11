В ужгородском парке "Подзамковый" будут праздновать "Экватор лета" (ВИДЕО)
20.07.2017 (11:41)
В парке "Подзамковый" в Ужгороде состоится праздник «Экватор лета»
В субботу, 22 июля, в парке «Подзамковый» состоится семейно-спортивный праздник «Экватор лета». В программе мероприятия интересные мастер-классы, презентации для взрослых и малышей, конкурсы, соревнования, викторины и призы для самых активных участников.
Во время праздника запустят также новый маршрут «Адреналин» в веревочном парке. Первые десять смельчаков, которые преодолеют его дважды подряд получат в подарок фирменную футболку. Вход на фестиваль свободный, начнется действо в 11.00 и завершится в девятнадцатом часов феерической пузырьковой дискотекой.