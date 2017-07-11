"Ритуальная экскурсия" Порошенко на границу Южной Осетии (ВИДЕО)

20.07.2017 (11:53)

Порошенко поучаствовал в "клоунаде" на грузино-южноосетинской границе

Рейтинг: -3

Президент Украины Петр Порошенко, находясь на грузино-южноосетинской границе, заявил, что Киев твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.В рамках визита в эту страну Порошенко приехал вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили в село Хурвалети на границе с Южной Осетией."Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины", — сказал Порошенко журналистам. Он добавил, что прибыть на границу и выразить поддержку грузинской стороне было главной целью его государственного визита.Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев назвал поездку украинского лидера очередной "ритуальной экскурсией" провокационного характера, которые Тбилиси устраивает своим гостям, сообщает Sputnik Южная Осетия. По словам дипломата, Порошенко стал участником "очередной приграничной клоунады"."Твердо стоя на ногах у государственной границы Республики Южная Осетия и не имея возможности ступить на землю суверенного государства, Украина в лице Порошенко смогла засвидетельствовать только то, что "территориальная целостность" Грузии с претензией на территорию Южной Осетии — это фикция. Нельзя поддерживать то, чего не существует в природе!" — подчеркнул Медоев.В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Москва, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Южная Осетия и другая бывшая грузинская автономия, Абхазия, получают помощь России в восстановлении экономики.После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.