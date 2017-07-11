Пропавшую месяц назад закарпатку нашли мертвой в соседском подвале

20.07.2017 (12:34)

Закарпатка нашла у себя в подвале труп пропавшей соседки

Жительница села Косовская Поляна Раховского района «Б» в своем подвале обнаружила мертвую женщину, как потом выяснилось это ее соседка гражданка «П», которая исчезла без вести, еще 22 июня.

Полиция, прибывшая на место происшествия следов насильственной смерти не обнаружила, женщина залезла в подвал соседки через небольшое пластиковое окно.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к ее гибели.

-

В Ужгороде возле 9-этажки обнаружили тело человека (ФОТО)



