За сутки в зоне АТО погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны

20.07.2017 (13:33)

На Донбассе за сутки погибли 9 украинских бойцов

На Донбассе за прошедшие сутки погибли 9 украинских воинов. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в результате обстрела боевиками н.п. Красногровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения. Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении.

"Сегодня в 4:00 утра российские оккупационные войска открыли огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки. По предварительной информации силы АТО понесли потери 4 убитыми и 2 ранеными... Еще один наш воин погиб в результате обстрела Новгородского, что на донецком направлении", - сказал Лысенко.

Кроме этого, он сообщил о гибели троих и ранении троих бойцов украинской армии при подрыве на взрывном устройстве.

"В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены", - уточнил спикер Минобороны.

Также Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.

По его словам, по состоянию на 11:20 четверга с начала суток в зоне АТО на востоке Украины зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, 8 из них - из тяжелого вооружения.

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