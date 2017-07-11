За этот год в Украине ботулизмом заболело уже 90 человек

20.07.2017 (14:40)

В Украине 10% заболевших ботулизмом умирает

В Украине с начала 2017 года, ботулизмом заболело 90 человек, 9 из них умерли. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 18 июня 2017 года, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 81 случай заболевания ботулизмом, заболело 90 человек, 9 из которых умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы, четверо - промышленного производства", - говорится в сообщении.

Чтобы уберечься от ботулизма в ведомстве советуют избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства.

Также в Минздраве добавили, что на сегодняшний день в Украине есть 22 флаконы сыворотки от ботулизма.

"В начале июля Программа развития ООН в качестве гуманитарной помощи поставила в Украину 25 курсов антитоксина против ботулизма, стоимостью 2,5 млн грн. По состоянию на 19.07.2017 года на ответственном хранении на складах ГП "Укрвакцина" находится 22 флакона сыворотки. Первые три флакона были использованs для срочного лечения пациентов, с установленным диагнозом ботулизм. В кратчайшие сроки сыворотка для этих пациентов была поставлена ​​в Кировоградскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области. Поскольку случаи заболевания ботулизмом не ограничены определенной территорией, сыворотка выделяться отдельно для каждого пациента", - отметили в ведомстве.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины являются следствием действия моратория на проверки бизнеса. "Это следствие бесконтрольности, которую допустило государство, уничтожив, возможно не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также - это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия", - добавил нардеп.

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