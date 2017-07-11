Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь и табак

20.07.2017 (16:34)

Правительство поддержало увеличение алкогольных и табачных акцизов

Вчера во время заседания, Кабинет министров Украины поддержал предложение Минфина об увеличении алкогольных и табачных акцизов на 11,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Учитывая сферы применения налогов, ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2017 году увеличены на 11,2 процента", - отметили в пресс-службе ведомства.

Далее решение соответствующий законопроект (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) должен рассмотреть Верховная рада.

Однако, напомним, что еще в апреле председатель КМУ В.Гройсман заявил, что правительство не планирует повышать акцизы на алкоголь в конце текущего года.

"Нет, мы не планируем никаких повышений. Все параметры, которые мы заложили в бюджет, они являются постоянными на 2017 год. Поэтому никаких изменений в течение года мы не планируем", - обещал он.

Добавим, что в течение 2017 акцизы на алкогольную продукцию повышали уже дважды (в январе и марте). По оценкам экспертов, высокие акцизы и необоснованно дорогой спирт являются факторами, провоцирующими тенизации алкогольного рынка в Украине.

На сегодня уровень тенизации алкогольного сектора, по разным данным, составляет от 50% до 70%.

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