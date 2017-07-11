Мукачево приглашает на Парад трубочистов (ВИДЕО)

|В Мукачево проведут второй Парад трубочистов
Парад трубочистов в Мукачево проведут уже во второй раз 27 июля. В этот день отмечает День рождения Берталон Товт (Берти-бачи), Мукачевский трубочист.
Стартует парад в парке Победы в 15:00, где детей ждут мастер-классы, конкурс по пришиванию пуговиц на удачу, рисование углем, аква-грим, танцы. Лучшие костюмы и победители конкурсов будут награждены интересными призами и подарками!
Самые активные участники и победители конкурсов отправятся в увлекательное путешествие - чудо-поезде из парка Победы к памятнику трубочиста, где в 18:00 берет свое начало парад, который возглавит Берталон Товт. Парад посетит мукачевские заведения, которые поприветствуют его с Днем рождения и ходой отправится в парк Победы, где состоится награждение победителей и вручение подарков.
В 19:30 из парка стартует тематический велозаезд по самым высоким трубам Мукачево.
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