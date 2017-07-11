На Закарпатье продолжаются проверки общественного транспорта (ФОТО)

|Укртрансбеспека и полиция в Закарпатье проводят рейдовые проверки
На Закарпатье продолжается отработка по направлению профилактики аварийности на пассажирском транспорте.
Работники Управления превентивной деятельности Закарпатья совместно с Укртрансбезпекой, проводят в области профилактические проверки общественного транспорта. Для выявления правонарушений законодательства среди перевозчиков проводятся плановые осмотры транспортных средств.
В частности, уже есть первые результаты проверок. В период с 19-го по 20 июля в выявлено 14 нарушений КоАП.
Сейчас проверки продолжаются.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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