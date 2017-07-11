Более десятка цветочных композиций украшают летом Ужгород (ФОТО)

20.07.2017 (18:46)

Летом Ужгород весь в цветах

Областной центр Закарпатья украшен цветами на площадях Петефи, Народной, Почтовой, Б. Хмельницкого, Дружбы Народов, Кирилла и Мефодия, на проспекте Свободы, в скверах Масарика и Героев Майдана (у здания СБУ), а также на зеленой зоне вблизи драмтеатра.

Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

Кроме того, в этом году работники предприятия «УжАгромикс» впервые высадили в лунках деревьев вдоль тротуаров разноцветные цветы на улицах Победы, Собранецкой.

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На площади Народной в Ужгороде цветет Червона рута (ФОТО)



