Москаль выступил против строительства мини-ГЭС на Закарпатье

20.07.2017 (19:23)

Москаль запретил строить каскад мини-ГЭС на реке Рика

Геннадий Москаль отменил распоряжение председателя Хустской райгосадминистрации О разработке детального плана территории для строительства каскада малых гидроэлектростанций за пределами населенных пунктов сел Хустского района.

Этот документ (всего было подписано три распоряжения) давал разрешение на проведение общественных слушаний и разработки детального плана земельного участка на реке Рика для строительства мини-ГЭС.

- Мы уже имеем негативный опыт с мини-гидроэлектростанцией Хустского района - в с.Нижний Быстрый на той же р.Рика, - отмечает председатель ОГА. - Ни селу, ни району, ни области она не принесла никакой выгоды. А прошедшей зимой во время ледохода плотина, которая полностью перегородила русло реки, чуть не привела к экологической катастрофе.

Ни Хустщине, ни Закарпатью вообще не нужны «инвестиции», которые дают прибыль нескольким людям, но вредят окружающей среде, - подытожил Геннадий Москаль.

-

В Закарпатье речная рыба уничтожается несовершенными мини-ГЭС (ФОТО)



