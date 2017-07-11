Как распознать фейковые интернет-магазины?

20.07.2017 (21:00)

Покупки в интернет-магазинах все популярнее среди украинцев

Покупка в интернет-магазинах техники, одежды, обуви уже стала для современного украинца привычкой. Но там, где есть высокий спрос – появляются и мошенники.

Как не стать жертвой мошенников-продавцов в сети и не купить несуществующий товар – исследовали журналисты сайта "24".

В марте этого года киберполиции удалось разоблачить 11 фиктивных онлайн-магазинов. Там как раз и "продавали" не просто поддельный или контрафактный товар, а тот, которого вообще в природе не существует. Схема простая – создали сайт, накидали туда красивых фото якобы "товара", приняли заказ, получили деньги – и до свидания, больше клиент не увидит ни приобретенного, ни кровных. Более того – даже перезвонить мошенникам не сможет.

В соцсетях также уже не первый год процветают торговцы буквально чем угодно – от одежды и бижутерии до недвижимости. И если крупные дорогие вещи мы разумно не покупаем онлайн, то одежду, обувь и другие относительно недорогие бытовые штуки – запросто. И едва ли не у каждого есть такой личный опыт или знакомые с такими историями, когда заказанная у онлайн-продавца юбочка или сумочка так и не доезжали до заказчика, а деньги – только их и видали.

Фальшивые интернет-магазины: что следует знать

Мошенники создают онлайн-магазины и копии уже существующих, где реализуют несуществующий товар по предоплате. Еще может быть вариант "ой, позиция только под заказ, уже кончилась, надо заказать и поставить в резерв за вами". Вы только за все заплатите заранее, ага. Создавая фиктивное предприятие на реальные персональные данные – собирают средства на свои банковские счета в течение определенного времени и исчезают.

Но специалисты по интернет-безопасности обращают внимание, что уберечься от ложных онлайн-магазинов можно. Вот что о них стоит знать.

Адрес

Первое, на что надо обратить внимание, – строка адреса сайта. Ясно, что настоящие продавцы уже заняли адреса с названием собственно бренда, поэтому мошенники добавляют туда еще какое-то красивое словцо. Например, вместо brand.com пишут brand.hit.com или даже brand.best.com.

Также на сайте серьезного продавца должен быть зеленый замочек в начале адреса сайта, что означает, что сайт поддерживает защищенный протокол https, а значит личная информация с данными платежной карточки покупателя не попадет в нечестные руки. Но стоит знать, что когда вы переходите на сайт, который использует HTTPS (защищенное соединение), сервер сайта посылает браузеру сертификат, чтобы подтвердить идентификационные данные сайта. Любой может создать сертификат, чтобы выдать себя за любой сайт. (И после этой публикации, например, некоторые из мошенников могут и заморочиться). Поэтому для собственной безопасности в интернете проверяйте, чтобы веб-сайты использовали сертификаты от надежных организаций.

Сайт

В основном мошенники не заморачиваются дорогим хорошо прописанным и прорисованным сайтом, а используют недорогие или даже бесплатные шаблоны для простых сайтов на одну страницу. Кроме того, не заморачиваются преступники и наполнением сайта – полистайте его, почитайте, например, отзывы. Задайте какую-то фразу из них в Google – может оказаться, что этот самый отзыв уже есть на другом сайте, или даже нескольких. Потому – он не настоящий.

Кроме того, серьезный сайт-магазин должен содержать прописанные правила доставки, условия оплаты, возможности возврата товара, а также – информацию о партнерах-поставщиках. Мошенники этого, как правило, не имеют.

Оплата

Мошенники не используют эквайринг – оплату платежными карточками. Потому электронный платеж легко отследить, а нечестным продавцам такое неинтересно. Поэтому, если вас просят оплатить заказ наличными, перевести средства на какую-то карточку – стоит насторожиться.

"Горячие" предложения

Еще одна уловка – заставлять покупателя купить прямо сейчас, потому что "акция скоро закончится" или даже так "магазин устраивает полную распродажу". Как правило, такие "акции" и "распродажи" у мошенников не заканчиваются никогда, а исчезают вместе с сайтом.

Еще одна ступень проверки – не поленитесь найти отзывы о компании в соцсетях. Много негатива – очевидное решение. Еще есть онлайн-каталоги вроде hotline.ua, где присутствуют почти все интернет-магазины. Также немало настоящих магазинов регистрируются в каталогах prom.ua, там есть система рейтингов и своя система проверки контрагентов.

Продавцы из соцсетей

В соцсетях продавцы основном не юридические лица, а физические. И пользуются как раз теми инструментами, которые для юрлица означают фейковость – оплата наличными на карту, полная предоплата за товар.

Здесь главное – психология. Настоящий продавец дорожит своей репутацией, а значит – внимателен к каждому клиенту, отвечает на все его вопросы, уточняет, детализирует. В его интересах получить хороший уникальный отзыв в свой адрес. Итак – стоит изучить отзывы на странице продавца или в комментариях под товаром. Если их просто нет – скорее всего, это мошенник. Если есть немного и все очень хорошие – проверьте их на подлинность, спросите у комментатора о какой-то детали покупки, если это не бот – предоставит вам исчерпывающий ответ. И не стесняйтесь оставлять свои отзывы о хороших и плохих продавцах – кому-то эта информация пригодится.

Желаем удачных покупок!

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