В Украину за 3 года ввезли 490,7 тыс. авто с иностранной регистрацией

21.07.2017 (08:36)

Авто на иностранных номерах заполонили Украину

С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Как сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС), 90 тыс. 106 автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400 тыс. 629 – нерезидентами.

"Также, по данным ГФС, только за первое полугодие 2017 г. таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей (изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 млн грн). Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины (изъято 164 единицы на общую сумму более 22,9 млн грн)", - говорится в материале.

Напомним, владельцы машин с иностранной регистрацией периодически проводят акции с требованием принять законопроект № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.

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