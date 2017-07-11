На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний турист

21.07.2017 (09:41)

В Лумшорах утонул несовершеннолетний киевлянин

Сотрудники Перечинского отделения полиции выясняют обстоятельства смерти 12-летнего мальчика из Киевской области на базе отдыха в селе Лумшоры. По данному факту начато уголовное производство.

Вчера, 20 июля, на службу «102» поступило сообщение от врача «скорой помощи», которым констатирована смерть несовершеннолетнего в с. Лумшоры Перечинского района. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибший - 12-летний житель г. Белая Церковь Киевской области. Мальчик приехал в Закарпатье в составе туристической группы в составе 27 детей и 3 воспитателей.

Свидетели пояснили правоохранителям, что в суматохе не сразу увидели, что потерпевший нуждается в помощи. К времени приезда медиков ребенок умер. Сотрудники Перечинского отделения полиции изучают обстоятельства и причины смерти мальчика. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 2 ст. 115 УК.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

-

На Латорице в Мукачево спасатели искали тело 8-летнего ребенка несколько дней



