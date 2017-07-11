Ноу-хау от ужгородских дорожников: 3D-разметка (ФОТО)

21.07.2017 (11:21)

Халтурный ремонт дороги на Берчени в Ужгороде

Ужгородский журналист Виталий Глагола обратил внимание на качество выполненного ремонта дороги на улице Берчени в областном центре Закарпатья.

"Всем привет) если честно, пару недель ждал или исправят откровенную халтуру после ремонта Берчени. Уже даже не первый день, как разметку нанесли. Поэтому - не исправят. Понимаю, что сейчас пойдут обвинения - "радуйтесь, что хоть что-то делается в городе". А вас реально не раздражает когда едешь по дороге после завершившегося ремонта и ловишь колесом яму, потому что люк оставили на 5 см ниже уровня дороги? Или когда "ливневки" оставляют открытыми или просто по центру дороги. Вот просто посмотрите на первые фото, так вот я не понимаю, как в горсовете могут принимать такие работы от подрядчика. А вы? Или просто укатанные в асфальт люки - это же если там гидрант, то это при очередном пожаре их снова откапывать... или когда делали ливневки, а в середину набросали столько асфальта, что почти все забито ним... ну и так далее...", - написал Виталий в соцсети Фейсбук.

"3D разметка. Это будущее", - подхватили в комментах пользователи. - "с обеих сторон линии на обочине дороги только от поворота Берчени до поворота на Стрельничную, а дальше видимо краска закончилась".

А еще в Ужгороде капитально отремонтировали улицу Заньковецкую (ФОТО), дождеприемники как и на Берчени гораздо ниже уровня асфальта, и при запуске на улице Заковецкой двухстороннего движения (ВИДЕО), объехать эти ямы будет невозможно.



