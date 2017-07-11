В Ужгороде обустроят автобусные остановки

21.07.2017 (12:13)

В Ужгороде планируют обустроить 8 новых автобусных остановок

8 новых автобусных остановок планируют обустроить в Ужгороде в ближайшее время. Это две остановки на проспекте Свободы - возле дома №3 и 16-этажки, на площадях Почтовой, Ш. Петефи (около школы №9), Кирилла и Мефодия (возле храма), на улицах Минайской, Мытной, Фединца.

Установят их за счет двух инвесторов, с которыми городской совет заключил соглашения. Одна фирма получит право на размещение ситилайтов, как частей конструктивного элемента остановки, другая - за счет GPRS-оборудования предоставлять услуги по отслеживанию маршрутов общего пользования. В зависимости от размера, обустройство одной остановки будет стоить от 45 до 70 тысяч гривен.

Кроме того, планируется установить современные автобусные остановки там, где места ожидания транспорта совсем не обустроены. По итогам полугодия финансового года из городского бюджета на это будут выделены средства - около 2,5 миллионов гривен.

Что касается остановок-комплексов с торговыми павильонами, которых в городе около 60, и которые не обновлялись более 10 лет, будет проводиться реконструкция за счет предпринимателей, которые их арендуют. То есть, обязательным требованием конкурса по аренде остановок-комплексов с торговыми павильонами является их реконструкция. К примеру, предприниматель получил право на заключение договора аренды и взял на себя обязательство в течение трех месяцев произвести реконструкцию по современному проекту, согласованному городским советом, остановки на площади Дружбы Народов. Так же в ближайшее время обновят еще 2 остановки - на Минайской и напротив автостанции-1.

-

В Ужгороде появятся новые стекляные остановки (ВИДЕО)



