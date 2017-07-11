На Закарпатье объявлено дни траура в память о погибших на Донбассе бойцов 128-й бригады

21.07.2017 (13:29)

В зоне АТО погибли двое военнослужащих 128-й бригады

Государственные флаги на административных зданиях приспущены, проведение развлекательных мероприятий ограничено. Геннадий Москаль подписал распоряжение о днях траура на Закарпатье в пятницу и субботу (21-22 июля).

- На протяжении этой недели в ходе боевых действий на Донбассе погибли двое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, жителей Закарпатья, - отмечает председатель ОГА. - Это 22-летний Золтан Балаж из Виноградова и 21-летний Сергей Гладкий с Страбичево в Мукачевском районе. Молодые ребята отдали свои жизни, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в память о погибших героев на Закарпатье объявляются дни траура.

Согласно распоряжению председателя ОГА, государственные флаги на административных зданиях будут приспущены, органам государственной власти, местного самоуправления, а также телерадиокомпаниям рекомендовано ограничить проведение и трансляцию развлекательных мероприятий.

Напомним, вечером 18 июля, от многочисленных осколочных ранений погиб боец 128-й бригады, 22-летний виноградовец Золтан Балаж

Утром 20 июня, под Горловкой от пули снайпера погиб 21-летний боец ​​1-го горно-пехотного батальона Закарпатской ОГПБ Сергей Гладкий



