На Закарпатье объявлено дни траура в память о погибших на Донбассе бойцов 128-й бригады

|В зоне АТО погибли двое военнослужащих 128-й бригады
Государственные флаги на административных зданиях приспущены, проведение развлекательных мероприятий ограничено. Геннадий Москаль подписал распоряжение о днях траура на Закарпатье в пятницу и субботу (21-22 июля).
- На протяжении этой недели в ходе боевых действий на Донбассе погибли двое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, жителей Закарпатья, - отмечает председатель ОГА. - Это 22-летний Золтан Балаж из Виноградова и 21-летний Сергей Гладкий с Страбичево в Мукачевском районе. Молодые ребята отдали свои жизни, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в память о погибших героев на Закарпатье объявляются дни траура.
Согласно распоряжению председателя ОГА, государственные флаги на административных зданиях будут приспущены, органам государственной власти, местного самоуправления, а также телерадиокомпаниям рекомендовано ограничить проведение и трансляцию развлекательных мероприятий.
Напомним, вечером 18 июля, от многочисленных осколочных ранений погиб боец 128-й бригады, 22-летний виноградовец Золтан Балаж
Утром 20 июня, под Горловкой от пули снайпера погиб 21-летний боец 1-го горно-пехотного батальона Закарпатской ОГПБ Сергей Гладкий
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Комментарии
Рейтинг: 1
Жалко пацанов ополченцев и ВСУшников. Ополченцы хотя бы знают за что воюют, а ВСУшников - зомбируюи и заставляют воевать за капитал олигархов, который захватил власть. В последнее время в украинских газетах, иногда пишут о волне суицидов ВСУшников. Видимо, только по возвращению домой, они понимают что к чему. Жалко людей, брат против брата.Советские люди убивают советских людей на советской территории.Маразм!Олигархи зарабатывают на глупости людей.А анлосаксы и ВША хихикают и потирают руки,радуются как брат с братом метелятся.
Рейтинг: 0
Обидно,что бессмысленно гибнут украинские ребята за эту жирную морду!Ещё больше жалко ребят ополченцев,но они гибнут ради защиты себя и своих семей!А лицемерный Запад не считает жизни людей на Востоке!так и хочется выругаться и послать десятиэтажным матом киевских негодяев,нелюдей у которых нет ничего святого,но в церковь,крестятся,молятся,на колени встают, Исуса Христа восхваляют,рождество, пасху празднуют, а своих же граждан убивают.
Рейтинг: 1
Как быстро можно убить страну плясками возле покрышек,бестолковыми и дешевыми лозунгами,как все легко покупается и продается,плясали одни,а погибают другие.Донбасс не плясал под польские,американские и ЕСовские флаги возле палаток на майдане.
Рейтинг: 2
...."Молодые ребята отдали свои жизни, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины".... Какой суверенитет ???? Они сепаратисты с киевской хунтой криминальной.На кой ляд ополченцам наступательные действия? Опять доблестные АТОшники нажрались горилки, да и поперли в войнушку поиграть!Вот и результат теперь будут очередные "торжественные похороны в Киеве.
Рейтинг: 4
Парасенко и его банда под руководство американской БАНДЫ посылают украинских детородных пацанов на убой, которые НЕ понимают за что они воюют, а потом после так называемого АТО многие кончают самоубийством. Вот какие гады засели в Киеве. Матери и отцы за что воюют ваши сыновья? убивают своих же граждан и гибнут сами. Им детей делать, да воспитывать, а они из-за американских киевских гнид гибнут.