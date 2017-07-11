Вниманию водителей! 22 июля в Ужгороде перекроют улицу Капушанскую

|В Ужгороде на Капушанской будет перекрыто автомобильное движение
Завтра, в субботу, 22 июля, в Ужгороде 13 часов в рамках проведения капитального ремонта улицы Капушанская (от ул. Легоцкого в с. Сторожница) будет перекрыто автомобильное движение по улице Капушанской, от ул. Черновола до заезда в супермаркет «Велмарт».
Это первый этап работ, проводимых подрядная организация ООО "Александрия кэпитал", в дальнейшем планируется второй этап капремонта - от заезда к "Велмарт" и до перекрестка ул. Легоцкого. О начале второго этапа и связанные с этим ограничения движения автотранспорта будет сообщено дополнительно. В целом, по предварительным данным, работы по капитальному ремонту продлятся около двух месяцев.
Просьба к водителям учесть схему объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Вскоре на перекрестке улиц Капушанская-Бабьяка-Легоцкого планируется обустроить транспортное круг.
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