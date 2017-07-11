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Главу Госпогранслужбы вынесли с зала во время выступления Лукашенко (ВИДЕО)

21.07.2017 (15:39)
Назаренко потерял сознание во время во время выступления Лукашенко
Назаренко потерял сознание во время во время выступления Лукашенко
Руководителю Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко стало плохо во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве.
Назаренко очевидно потерял сознание в начале выступления Лукашенко.
На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.
Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.
А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.

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