Главу Госпогранслужбы вынесли с зала во время выступления Лукашенко (ВИДЕО)
21.07.2017 (15:39)
Назаренко потерял сознание во время во время выступления Лукашенко
Руководителю Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко стало плохо во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве.
Назаренко очевидно потерял сознание в начале выступления Лукашенко.
На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.
Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.
А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.