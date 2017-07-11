В Ужгороде за госизмену будут судить двух украинцев

21.07.2017 (18:17)

Два гражданина Украины подозреваются в совершении госизмены

Досудебное расследование уголовного преступления по факту государственной измены в которой обвиняют двух украинцев завершено и материалы с обвинительным актом направлено для рассмотрения по существу в Ужгородский горрайонный суд.

Прокуратурой области совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области продолжается работа по противодействию криминальным правонарушением в сфере основ национальной безопасности Украины, в том числе проявлениям сепаратизма.

В частности, в июле этого года следственным Управления СБ Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении двум гражданам Украины в совершении государственной измены, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)

Речь идет об установлении и дальнейшее инсценированное уничтожение агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районах Закарпатской области с надписями на венгерском языке: «Береговский район. Земля венгерского языка» и «Венгры приветствуют в Виноградовском районе» с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создание ложного воображения о дискриминации и ущемления венгероязычного населения Закарпатской области.

Справка:

Санкция ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области

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