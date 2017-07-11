Как ужгородцы спасаются от жары (ВИДЕО)

21.07.2017 (18:53)

Ужгородцы имеют свой рецепт спасения от жары

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В ближайшие дни в Ужгороде будут жаркими. Высокая температура воздуха - это большшая нагрузка на организм, которая истощает человека и морально, и физически.Перегрев на солнце грозит тепловым ударом. Основными его признаками являются головокружение, тошнота, головная боль, учащенное сердцебиение, холодный пот и слабость. Первым сигналом является ощущение жажды.Группами риска, которым не стоит бывать на солнце в самое жаркое время дня - дети, люди пожилого возрасте, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют проблемы с пониженным или повышенным давлением. Медики советуют им выходить на улицу до 11 и после 18 часов.Чтобы уберечь свое здоровье в жаркие дни медики советуют иметь при себе бутылочку родниковой воды, носить головные уборы, одевать легкую светлую одежду из натуральных тканей и плавать в водоемах. Не советуют пить напитки с большим содержанием сахара и алкоголя. Лучший вариант для утоления жажды - прохладная вода, можно с добавлением лимона или зеленый чай с мелиссой.Ужгородцы от солнца прячутся в тени и имеют свой рецепт спасения от жары, смотрите в видеосюжете: