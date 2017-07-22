В Закарпатье "Renault" наехал на 5-летнюю девочку и скрылся

22.07.2017 (09:36)

В Закарпатье водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся, девочка в реанимации

В селе Нижнее Селище Хустского района водитель авто «Renault» наехал на 5-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Девочка находится в реанимационном отделении городской больницы. Водителя разыскивает полиция.

Вчера, 21 июля, неизвестная женщина обратилась в полицию с сообщением о дорожно-транспортном происшествии в селе Нижнее Селище Хустского района, в котором пострадала малолетняя девочка.



Как выяснили полицейские, авария произошла на улице Центральной. По предварительной информации, наезд на 5-летнего ребенка совершил водитель автомобиля «Renault» серого или серо-голубого цвета, с поврежденными передним бампером, передней правой фарой и лобовым стеклом. Водителя, в действиях которого усматриваются признаки уголовного преступления по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения), разыскивает полиция.

Девочку доставили в реанимационное отделение Хустской районной больницы. При каких обстоятельствах произошло ДТП, выясняют следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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