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На украинско-словацкой границе разгуливает медведица и 4 медвежонка (ВИДЕО)

22.07.2017 (09:50)
На границе со Словакией разгуливает семейство медведей
На границе со Словакией разгуливает семейство медведей
Семейство зафиксировали камеры видеонаблюдения на словацкой стороне в рамках международного природного резервата Восточные Карпаты, в пределах Украины это Ужанский природный парк, на Великоберезнянщине.
Как сообщают словацкие СМИ, медведица с четырьмя медвежатами разгуливает в этой местности уже несколько дней, о чем предупреждают и всех путешествующих как с словацкого, так и с украинской стороны.
Больше деталей - в сюжете словацкого телевидения:



Такого количества волков в Закарпатье давно не видели


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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