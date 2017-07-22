На украинско-словацкой границе разгуливает медведица и 4 медвежонка (ВИДЕО)

22.07.2017 (09:50)

На границе со Словакией разгуливает семейство медведей

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Семейство зафиксировали камеры видеонаблюдения на словацкой стороне в рамках международного природного резервата Восточные Карпаты, в пределах Украины это Ужанский природный парк, на Великоберезнянщине.Как сообщают словацкие СМИ, медведица с четырьмя медвежатами разгуливает в этой местности уже несколько дней, о чем предупреждают и всех путешествующих как с словацкого, так и с украинской стороны.Больше деталей - в сюжете словацкого телевидения: