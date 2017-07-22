На украинско-словацкой границе разгуливает медведица и 4 медвежонка (ВИДЕО)

|На границе со Словакией разгуливает семейство медведей
Семейство зафиксировали камеры видеонаблюдения на словацкой стороне в рамках международного природного резервата Восточные Карпаты, в пределах Украины это Ужанский природный парк, на Великоберезнянщине.
Как сообщают словацкие СМИ, медведица с четырьмя медвежатами разгуливает в этой местности уже несколько дней, о чем предупреждают и всех путешествующих как с словацкого, так и с украинской стороны.
Больше деталей - в сюжете словацкого телевидения:
Такого количества волков в Закарпатье давно не видели