Закарпатье должно стать винодельческой столицей Украины,- Москаль (ВИДЕО)

22.07.2017 (11:01)

Геннадий Москаль в программе "О главном"

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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль дал интервью областной телерадиокомпании "Тиса-1", в ходе которого назвал стратегические для Закарпатья объекты, которые следует возродить в первую очередь с помощью органов центральной власти.- Во-первых, это «Музей леса и сплава на Черной речке» в Межгорском районе, который сейчас в полуразрушенном состоянии, - отмечает председатель ОГА. - Таких музеев всего два в мире, поэтому наш необходимо восстановить как можно быстрее. Он станет туристической визиткой не только Закарпатья, но и всей Украины. Предварительные договоренности с Минэкологии о финансировании реконструкции музея уже достигнуты.- Во-вторых, уникальная Боржавская узкоколейка, которая сейчас работает в «ослабленном» режиме из-за отсутствия средств. Этот объект также имеет огромную туристическую перспективу, однако на его возрождение необходимы значительные финансовые вливания, которые самому Закарпатью не собрать. Кстати, на следующей неделе на железной дороге стартует пилотный проект по использованию ретро-паровоза «ГР-280», который прибывает к нам из Кировоградщины.- В-третьих, Закарпатье должно стать винодельческой столицей Украины. Все возможности для этого есть, нужно только внести изменения в законодательство и исключить из перечня стратегических объектов, не подлежащих приватизации, бывшие совхоз-винзаводы. Инвесторы (в том числе зарубежные) проявляют огромный интерес к заброшенным виноградникам бывших соввинхозы, они готовы выращивать здесь европейские сорта винограда и делать прекрасное вино. Но не могут этого сделать, потому что еще в 1999г. кто-то из «умников» внес радвингоспы в перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации. Законопроект об изменениях в соответствующий закон уже зарегистрирован в Верховной Раде...Полное интервью Геннадия Москаля смотрите ниже: