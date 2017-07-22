В Мукачевском районе утонул 17-летний парень

22.07.2017 (11:51)

На Кленовецких озерах в Закарпатье утонул 17-летний парень

Вчера, около 17:20, в дежурную часть Мукачевского отделения полиции поступило сообщение о несчастном случае на озере с.Кленовец Мукачевского района.

Полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что трое друзей из села Верхняя Возница отдыхали у воды. Погибший отток недалеко от берега, однако вернуться не смог. Тело спасатели и водолазы нашли поздно вечером. Полиция изучает все обстоятельства этой трагедии.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

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