В Мукачевском районе утонул 17-летний парень

|На Кленовецких озерах в Закарпатье утонул 17-летний парень
Вчера, около 17:20, в дежурную часть Мукачевского отделения полиции поступило сообщение о несчастном случае на озере с.Кленовец Мукачевского района.
Полицейские следственно-оперативной группы выяснили, что трое друзей из села Верхняя Возница отдыхали у воды. Погибший отток недалеко от берега, однако вернуться не смог. Тело спасатели и водолазы нашли поздно вечером. Полиция изучает все обстоятельства этой трагедии.
Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области
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